Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde hasta götürürken yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi. Hasta, çağırılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hasta taşıyan ambulansta Samandağ çevre yolunda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sağlık ekipleri hastayı hemen dışarı çıkardı. Çağrılan bir başka ambulansla hasta, hastaneye götürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.