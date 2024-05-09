09 May 2024 - 17:31- Gündem G:

Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı

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Hatay'da hasta götürürken yangın çıkan ambulans alev alev yandı.

Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı mask
Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı
Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde hasta götürürken yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi. Hasta, çağırılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hasta taşıyan ambulansta Samandağ çevre yolunda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sağlık ekipleri hastayı hemen dışarı çıkardı. Çağrılan bir başka ambulansla hasta, hastaneye götürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Feci olay! Hasta taşıyan ambulans cayır cayır yandı

Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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09 May 2024 - 17:31 DHA Hatay- Gündem

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