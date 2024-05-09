Yapı Kredi'den emeklilere MÜJDE! Maaşınıza göre 18.000 TL’ye varan promosyon!

Yapı Kredi’nin emekli maaşı alan müşterilere yönelik hazırladığı “Emeklilik Paketi” kapsamında sunulan promosyonlar oldukça cazip. Aylık net maaş tutarına göre belirlenen promosyon düzeyleri, emeklilere ek gelir sağlayacak.
İşte promosyon detayları:
Aylık Net Maaş Tutarı: 6.250 TLMaaş Promosyon Tutarı: 1.000 TL
Ödeme Talimatları: 1.000 TL
Kredi Kartı Harcamaları: 1.000 TL
Dijital İşlemler: 1.000 TL
Toplam Promosyon: 9.250 TL
Aylık Net Maaş Tutarı: 10.000 TL – 14.999 TLMaaş Promosyon Tutarı: 1.000 TL
Ödeme Talimatları: 1.000 TL
Kredi Kartı Harcamaları: 1.000 TL
Dijital İşlemler: 1.000 TL
Toplam Promosyon: 13.000 TL
Aylık Net Maaş Tutarı: 15.000 TL – 19.999 TLMaaş Promosyon Tutarı: 1.000 TL
Ödeme Talimatları: 1.000 TL
Kredi Kartı Harcamaları: 1.000 TL
Dijital İşlemler: 1.000 TL
Toplam Promosyon: 15.500 TL
Aylık Net Maaş Tutarı: 20.000 TL ve üzeriMaaş Promosyon Tutarı: 1.000 TL
Ödeme Talimatları: 1.000 TL
Kredi Kartı Harcamaları: 1.000 TL
Dijital Aktiviteler: 1.000 TL
Toplam Promosyon: 18.000 TL
Başvuru Koşulları: Emeklilik promosyonu için başvuru yapmak oldukça kolay. Promosyon taahhüdünü imzaladıktan sonra belirlenen koşulları sağlayan herkes bu fırsattan yararlanabilir. Ayrıca, ek ikramiye taahhüdünü yerine getiren müşterilere de ek ödemeler yapılacak. Promosyon ödemeleri, maaş hesabına nakit olarak yatırılacak ve belirli bir süre içinde kullanılabilecek.
Yapı Kredi Bankası’nın emekli maaşı alan müşterilere yönelik sunmuş olduğu promosyonlar, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.