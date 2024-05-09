- Yaşam

Yanında değil, özünde pilav’ Pilav7

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Alanya’da lezzet severlerin değişmez adresi olma yolunda ilerleyen Pilav7, zengin menüsüyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Yanında değil, özünde pilav’ Pilav7 mask
Yanında değil, özünde pilav’ Pilav7
Yanında değil, özünde pilav’ Pilav7
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ÖZENLE hazırlanan tavuk pilav çeşitleriyle damakları şenlendiren Pilav7, ‘Yanında değil, özünde pilav’ diyerek çıktığı yolda lezzet severlere doyurucu ve lezzetli bir öğün sunuyor. Hijyen ve hizmetin ön planda olduğu işletmede her şey titizlikle misafirlere ulaştırılıyor. Dim TV’ye bilgiler veren Pilav7 sahibi Kadir Şimşek, “Yaklaşık bir yıl önce işletmemizi açtık. Bu yola çıkarken da ‘Yanında değil, özünde pilav’ diyerek çıktık. İşletmemiz Damlataş’ta Kale Market'in hemen arkasında yer almakta. Lezzet severlerin gelip tatmaları yeterli olacaktır. Önceliğimiz hijyen ve hizmet. Kendi yemediğimizi yedirmiyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürünleri kendimiz yerlerine gidip tek tek seçerek işletmemize getiriyor ve müşterilerimizle buluşturuyoruz. Her şey özenle seçiliyor. Yemekler tezgaha gelmeden önce kontrol ediyoruz. Eğer olmadıysa onu tekrar yaparak tezgahımıza koyuyoruz. Pilavlarımız tezgahlarda müşteri sıklığına göre 2’şer 3’er saat arayla sıcak bir şekilde yenileniyor. İşletmemizin yanı sıra online yemek sitelerinde de hizmet veriyoruz” dedi.

‘SPORCULARA ÖZEL BASMATİ PİLAVI’


Sporcular için özel menüler olduğu belirten Şimşek, “Bizim pilavımız nohutlu. Başka şehirlerde de gördüğümüz şekliyle nohutlu pilav olarak çıktı. Sporcularımıza nohutlu pilav yediremeyeceğimiz için şeker oranı düşük basmati pirinci onlar için hazırlıyoruz. Bunu yaparken de çok az miktarda bir yağ kullanıyoruz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

# Bir, Yer

09 May 2024 - 17:10 - Yaşam

Mahreç  Ramazan Özdemir

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