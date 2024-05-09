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10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi?

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İstanbul'da Iraklı bir öğrenci tarafından tabancayla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan olayına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir çok eğitim sendikası 10 Mayıs 2024 Cuma günü derslere girmeme kararı aldı. Peki 10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi? İşte öğrenci ve velilerin merak ettiği sorunun cevabı...

10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi? mask
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Özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Okutgan’ın Irak’lı bir öğrenci tarafından öldürülmesinden dolayı eğitim camiasında tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye genelinde çok sayıda üyesi bulunan 10 sendikalardan bazıları 10 Mayıs 2024 Cuma günü işi bırakma eylemine gireceğini sırasıyla paylaştı.

Bu gelişmeleri takip eden öğrenci ve veliler ise okulların 10 Mayıs 2024 Cuma günü tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ancak sendikalar açıklama yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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09 May 2024 - 17:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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