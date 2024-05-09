10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi?

Özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Okutgan’ın Irak’lı bir öğrenci tarafından öldürülmesinden dolayı eğitim camiasında tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye genelinde çok sayıda üyesi bulunan 10 sendikalardan bazıları 10 Mayıs 2024 Cuma günü işi bırakma eylemine gireceğini sırasıyla paylaştı.
Bu gelişmeleri takip eden öğrenci ve veliler ise okulların 10 Mayıs 2024 Cuma günü tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ancak sendikalar açıklama yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.