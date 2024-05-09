09 May 2024 - 16:58- Magazin G:

Güzel oyuncudan büyük başarı

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Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından biri olan Avrupa Film Akademisi üyesi oldu.

Güzel oyuncudan büyük başarı mask
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Bir çok önemli projede yer alan güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu. 1989 yılında efsane yönetmen Ingmar Bergman tarafından kurulan Avrupa Film Akademisi dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Akademinin başkanlığını ise Oscar ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoch yapıyor. Cate Blanchett ve Ben Kingsley'in de onur üyelerinden olduğu, akademine 4 binin üzerinde sektör üyesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yer, oyuncu

09 May 2024 - 16:58 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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