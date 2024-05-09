Alanya’da taksimetre ücretlerine zam geldi!

Alanya'da taksimetre tarifesine zam yapıldı. Açılış ücreti, kilometre başına ücret, bekleme ücreti saati ve indi-bindi ücreti yükseltilerek güncellendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Zam yapmayı hiç istemememize rağmen Taksici Esnaflarımızın artan maliyetleri nedeniyle sayın Birlik Başkanımız Adlıhan Dere Başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i ziyaret ederek; hem taşınanın, hem de taşıyanın mağdur olmayacağı fiyat ayarlamasına gidilmiş ve ayarlar 15 Mayıstan geçerli olmak üzere ilgili firmalarda yapılacaktır. Taksimetre açılış 25 TL, Km Ücreti 37,50 TL, her yüz metrede 3 TL, kısa mesafe ücreti 130 TL olarak belirlendi. Esnafımızdan her daim desteğini esirgemeyen sayın Birlik Başkanımız Adlıhan Dere’ye ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan zammı yeterli bulmayan bazı taksicilere sosyal medya hesabından önceki yıllara göre açıklamalarda bulunan Başkan Akkaya, “Değerli arkadaşlar bakıyorum bazı yorumlara geçen mayıstan bu yana enflasyon yüzde 60’mış biz daha az zam yapmışız, indi bindi ile ilgili şikayetler dile getiriliyor. Öncelikle geçen yıl (Mayıs 2023) taksimetre fiyatına bakalım; açılış 10 TL, km. 16 TL, indi bindi 45 TL’ydi. Şu anda ne olacak, açılış 25 TL, km. 37,50 TL, indi bindi 130 TL. Bir yıllık taksimetre Artışı ne olmuş peki? Açılışta yüzde 150, km’de yüzde 135, indi bindi de yüzde 290 artış demektir. 19 Mart 2022’de göreve gelişimizden bugüne bu ayar 6’ncı taksimetre ayarı olacak değerli arkadaşlar. Aslında bu konuları burada yazmak istemezdim ama demek ki unutmuşuz. Diğer taraftan 19 Mart 2022 de göreve geldiğimizdeki taksimetre tarifesini de yazayım sizlere. Açılış 7 TL, km. 8 TL, indi bindi 20 TL’ydi. Burada 2 yıllık artışı da siz hesaplayın. Ayrıca 19 Mart 2022 motorin fiyatı da 20,92 TL’ydi. Şimdi 41lira. 2 yılda yüzde 97 artış olmuş” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)