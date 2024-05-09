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Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

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ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç t...

Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli mask
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 22.30 seferi, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferi yapılamayacak.

09 May 2024 - 16:53 DHA Çanakkale- Gündem

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