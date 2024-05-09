09 May 2024 - 16:44- Magazin G:

Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben sosyal medyadan ilk açıklamayı yaptı.

Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama mask
Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama
Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama
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İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen  uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama

"İYİYİM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben,  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, açıklamasında; Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den ilk açıklama

Kaynak: NTV

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09 May 2024 - 16:44 - Magazin

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