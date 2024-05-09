Survivor Seda Ocak'ın herkesten sakladığı kocası ortaya çıktı

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor yarışmasında mücadele eden Seda Ocak'ın hayatı merak edildi.

SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 metre engelli branşında 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile birlikte spora başladı. 2003 yılında Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı ve aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu.

Ocak'ın 22 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SEDA OCAK VE EŞİ YASİN OCAK