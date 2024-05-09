Selen Görgüzel 300 bin TL değerindeki bileziğini kaybetti! "Bulup getiren dilesin benden ne dilerse"

Son olarak yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Selen Görgüzel, kaybettiği bileziğiyle gündeme oturdu. tv100'de yer alan habere göre; sahne aldığı bir mekanda, 300 bin TL değerindeki bileziğini kaybeden Görgüzel, bu durumu sosyal medya hesabından da paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan şarkıcı bileziğinin seri numarasının olduğunu da belirterek, "Kulis fotoğraflarında kolumdaydı belli ki sahnede düşmüş bulup getirene ödül vereceğim. Satmaya kalkan zor durumda kalır. İyi niyetinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Akşam
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.