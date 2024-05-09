09 May 2024 - 16:37- Gündem G:

Antalya'da kıskançlık tartışması intihara sürükledi! Erkek arkadaşı tutuklandı

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Antalya'da bir otelde İngiliz kadın turist, kıskançlık kavgasında erkek arkadaşı tarafından darbedildi. İntihara kalkışan kadın hastaneye kaldırılırken, sevgilisi tutuklandı.

Antalya'da kıskançlık tartışması intihara sürükledi! Erkek arkadaşı tutuklandı mask
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Antalya'ya tatile gelen İngiliz kadın P.L.T. (31) kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşı İngiliz B.J.A.H. (35) tarafından darbedildi. İntihara kalkışan kadın tedaviye alınırken, gözaltına alınan B.J.A.H. ise tutuklandı.

Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele tatile gelen P.L.T. ile erkek arkadaşı B.J.A.H., 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında odada kıskançlık nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışmada erkek arkadaşının darbettiği P.L.T., ilaç içip intihara kalıştı. Gürültü üzerine otele çağırılan Beldibi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görüştüğü İngiliz kadın, kendisini darbettiği gerekçesiyle erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Bunun üzerine B.J.A.H., Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınıp soruşturmaya başlandı. B.J.A.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan P.L.T.'nin ise normal odaya alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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09 May 2024 - 16:37 DHA Antalya- Gündem

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