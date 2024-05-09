Antalya'da kıskançlık tartışması intihara sürükledi! Erkek arkadaşı tutuklandı

Antalya'ya tatile gelen İngiliz kadın P.L.T. (31) kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşı İngiliz B.J.A.H. (35) tarafından darbedildi. İntihara kalkışan kadın tedaviye alınırken, gözaltına alınan B.J.A.H. ise tutuklandı.
Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele tatile gelen P.L.T. ile erkek arkadaşı B.J.A.H., 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında odada kıskançlık nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışmada erkek arkadaşının darbettiği P.L.T., ilaç içip intihara kalıştı. Gürültü üzerine otele çağırılan Beldibi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görüştüğü İngiliz kadın, kendisini darbettiği gerekçesiyle erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Bunun üzerine B.J.A.H., Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınıp soruşturmaya başlandı. B.J.A.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan P.L.T.'nin ise normal odaya alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.