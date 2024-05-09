Ege'de 5 il için 'toz taşınımı' uyarısı

METEOROLOJİ, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için toz taşınımı uyarısında bulundu. Ayrıca İzmir ve Ege Denizi'nde yarından itibaren fırtına beklendiği, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale) bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Toz taşınımının 11 Mayıs sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

İZMİR VE EGE DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, İzmir için de ayrıca fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Rüzgarın; 10.05.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey kesimlerinde (Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İzmir'in kuzey kesimlerinde cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisinin kaybetmesinin beklendiği de bildirildi. Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.