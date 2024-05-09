Antalya'da Ruslar Zafer Günü'nü kutladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yerleşik yaşayan ve tatile gelen Ruslar, Zafer Günü'nü kutladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ölen atalarının fotoğraflarıyla etkinliğe katılan Ruslar, Hoşgörü Bahçesi'nde dua etti.

Belek turizm merkezindeki Hoşgörü Bahçesi'nde düzenlenen Zafer Günü kutlamasına, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Kırgızistan Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov, Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, ATSO Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı ile Antalya'da yerleşik yaşayan ve tatil için gelen çok sayıda Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan vatandaşı katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan program anma etkinliğiyle devam etti. Rusya Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, "79 yıl önce tarihin en korkunç savaşını kazandık. Bu zafer halkımızı esaretten kurtardı. Avrupa'yı özgürleştirdi. Tüm insanlığa hayat verdi. Savaş sırasında Nazi soykırımının kurbanı olan 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Bugün Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan bağımsız federasyon ülkelerinin Antalya'daki tüm konsolosluk başkanları burada. Aynı zamanda Antalya, Azerbaycan ve eski Sovyetler Birliği'ndeki tüm paydaşlar burada. Bugün programımıza katılan karma aileler için bugünkü program, tarihimizi onurlandırıyor. Bu büyük zafer için hayatlarını feda eden dedelerimiz ve büyük dedelerimizin anısını saygıyla anıyoruz. Bu büyük zaferin ne pahasına elde edildiği hepimize ebedi bir hatırlatmadır. Korkunç trajedinin tekrarlanmasını önlemek için elimizden geleni yapmak bizim görevimizdir" dedi.

Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, "1940'lı yıllarda Sovyet halkının Nazi zulmüne karşı gösterdiği direniş ve zaferin ne derece önemli olduğunun farkındayız. Türkiye bu savaşa katılmadı ama soydaşlarımız bu savaşın içindelerdi. Ciddi kayıplar verdiler. Bugün bildiğim kadarıyla İsrail, zafer günü kutlaması yapıyor. Aynı günlerde onlar da Nazi zulmüne uğramıştır. Dün kendilerinin uğradığı muameleyi bugün başkasına yapıyorlar. Bugün bir başka halka bunu layık görüyorlar" diye konuştu.

'BİZİM ZAFER BAYRAMIMIZ'

Antalya Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, "Bugün bizim zafer bayramımız. Bugün burada sadece Ruslar değil, savaşa katılan tüm ülkelerden gelen vatandaşlarla toplandık. Herkes burada, birlikte kutluyoruz. Benim dedem de İkinci Dünya Savaşı'nda uçak askeriydi. O da şehit oldu. Burada Moskova, Sibirya ve Altay bölgelerinden resim sergisi açılışını yaptık" dedi.

Antalya'da 3 yıldır yerleşik yaşayan Elena Evdokimova da elindeki fotoğrafları göstererek, "Bunlar bizim dedelerimiz, büyük dedelerimiz, anne ve babamın dedeleri. Onlar o dönem savaşmışlar. Çocuklarımızla birlikte bu büyük savaşa katılanları unutmamak için birlikte geldik" diye konuştu.

Anma programının ardından papazlar tarafından savaşta ölenler için kilise önünde dua yaptırıldı. Program tüm protokol ve davetlilerin katıldığı kortejle sona erdi.