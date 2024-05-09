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Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den çok sert açıklamalar: 'Mezara yalnız gireceksin'

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Survivor'da yakınlıkları izleyicilerin dikkatini çeken Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluğa nazar değdi. Acun Ilıcalı’nın açıklaması sonrası mavi takıma geçen Yunus Emre’ye eşinden de destek geldi. Beria Özden’in sosyal medya paylaşımı görenlerin aklını karıştırdı.

Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den çok sert açıklamalar: 'Mezara yalnız gireceksin' mask
Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den çok sert açıklamalar: 'Mezara yalnız gireceksin'
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Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşan yarışmacılar hem zorlu koşullara hem de rakiplerine karşı mücadele veriyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay'ın şikayetini dikkate alan Acun Ilıcalı, mavi takımdaki erkek yarışmacı eksikliğine dikkat çekip Yunus Emre'nin takımını değiştirerek Mavi takıma göndermişti.

Bu durum sonrası tepki gösteren Yunus Emre Özden mavi takımda olmaya zamanla alıştı. Hal böyleyken izleyiciler Survivor All Star’da yaşananlar kadar yarışmacıların yakınlarını da yakından takip ediyor. Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.


''Mezara tek gireceksin''
Sosyal medya hesabında "Dostuna küsen düşmanıyla yatıp kalkıyor. Menfaati biten masadan kalkıyor. Çekemeyen arkadan konuşuyor. Yaşanmamışlar yaşanmış gibi anlatılıyor. Herkes herkesle çok samimi ama kimse birbirini sevmiyor" yazılı bir görsel paylaşan Beria Özden paylaşımına şu notu ekledi...

Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den çok sert açıklamalar: 'Mezara yalnız gireceksin'

"Bire bin katmalar, iftira, nankörlük, işine gelinmeyen davranışlar, hiç alakasız insanların boş konuşmaları, primciler, yalancılar, dümenciler, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam etmeler... Yaşı yok, genci - yaşlısı yok. Hiç günah işlememiş insan yoktur. Günahlardan arınırsın. El birliğiyle arındırırlar. Allah'ın adaleti sana bu hayatta aynı yaşatır. Durduğun yerde günahlarını hafifletiyorlar. Hayat çok acımasız ve insanlar kötü niyetli. Kendin olmak birinin kuklası olmaksa böyle yaşama! Allah seni bunun için yaratmadı. Beria Özden’in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından Aleyna Kalaycıoğlu ve Nagihan Karadere’ye yönelik olarak yorumlandı.

Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşan yarışmacılar hem zorlu koşullara hem de rakiplerine karşı mücadele veriyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay'ın şikayetini dikkate alan Acun Ilıcalı, mavi takımdaki erkek yarışmacı eksikliğine dikkat çekip Yunus Emre'nin takımını değiştirerek Mavi takıma göndermişti.

Bu durum sonrası tepki gösteren Yunus Emre Özden mavi takımda olmaya zamanla alıştı. Hal böyleyken izleyiciler Survivor All Star’da yaşananlar kadar yarışmacıların yakınlarını da yakından takip ediyor.

# devam, Bir, Sosyal

09 May 2024 - 16:31 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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