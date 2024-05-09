- Dünya

Son dakika! Yolcu uçağı pistten çıktı

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Senegal'in başkenti Dakar'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 85 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı Dakar'daki havaalanında pistten çıktı. Uçağın bir motorunun parçalandığı ve bir kanadının da hasar aldığı kazada 10 kişi yaralandı.

Son dakika! Yolcu uçağı pistten çıktı mask
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Senegal'in başkenti Dakar'da yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 85 yolcunun içinde bulunduğu Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığı ve yaşanan olayda 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. 

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, diğer yolcuların ise bir otele götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın bir motorunun parçalandığı ve bir kanadının da hasar aldığı görülüyor.

Kaynak: MEDYATAVA

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09 May 2024 - 16:30 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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