Son dakika! Yolcu uçağı pistten çıktı

Senegal'in başkenti Dakar'da yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 85 yolcunun içinde bulunduğu Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığı ve yaşanan olayda 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, diğer yolcuların ise bir otele götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın bir motorunun parçalandığı ve bir kanadının da hasar aldığı görülüyor.

Kaynak: MEDYATAVA