09 May 2024 - 16:25- Magazin G:

Filiz Akın, Fahriye Evcen'e seslendi: ''Sizi bir projede izlesek artık''

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Usta oyuncu Filiz Akın, oyuncu Fahriye Evcen'in paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü.

Filiz Akın, Fahriye Evcen'e seslendi: ''Sizi bir projede izlesek artık'' mask
Filiz Akın, Fahriye Evcen'e seslendi: ''Sizi bir projede izlesek artık''
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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen, dün paylaştığı fotoğraflara Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan yorum geldi.

Akın, Evcen'in fotoğrafına şu yorumu yaptı: "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık... Özlem dolu sevgiler."

Bu yorum, birçok sinemasever tarafından beğeni ve destek aldı.

Filiz Akın, Fahriye Evcen'e seslendi: ''Sizi bir projede izlesek artık''

EVLİLİK VE ANNELİK SONRASI EKRANLARA ARA VERDİ

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da Karan'ı ve 2023'te de Kerem'i kucağına alarak annelik sevincini yaşadı. "Çalıkuşu", "Yaprak Dökümü", "Evim Sensin" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Evcen, büyük oğlu Karan'ın doğumundan sonra "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisiyle 4 yıl aradan sonra ekranlara dönmüştü.

2 YILDIR YENİ BİR PROJEDE YER ALMADI

2021- 2022 yılları arasında "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde rol alan Fahriye Evcen, dizinin finalinin ardından herhangi bir projede yer almadı.

Kaynak: KARAR

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09 May 2024 - 16:25 - Magazin

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