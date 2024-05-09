- Asayiş

Çöp konteyneri hayattan kopardı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kurye Mustafa Uğur (40), başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak can verdi.

09 May 2024 - 16:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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