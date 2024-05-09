Çöp konteyneri hayattan kopardı

Kurye Mustafa Uğur’un Barış Bulvarı’na dönmek isterken kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA