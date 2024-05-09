Cevdet Akçayı: Frene sert basmış gibi görünüyoruz! 2024 sonu enflasyon tahmini

Akçay, “İşimiz endişe etmek” diyerek, “Enflasyonda yüzde 42 üst bandının aşılmasını beklemiyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı. Karahan, “Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceğiz” dedi ve tahmini yüzde 38’e güncelledi.

Akçay’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “ Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini hızlı bir şekilde görmeye başladık. Endişeliyiz ve frene sert basmış gibi görünüyoruz. Ancak bu, tek başına bir anlam ifade etmez. Aktarım mekanizmasının zayıflığı nedeniyle sert bir müdahale gerekiyordu ve bu mekanizmayı güçlendirmeye odaklandık. Mart ayından itibaren bu mekanizmayı ciddi şekilde güçlendirdik.”

Başkan Karahan’ın vurguladığı gibi, enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergilenirken, sıkı politikaların etkileri yakından izlenmeye devam edilecek.