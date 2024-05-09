09 May 2024 - 16:27- Ekonomi G:

Cevdet Akçayı: Frene sert basmış gibi görünüyoruz! 2024 sonu enflasyon tahmini

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Toplantıda, TCMB Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay da yer aldı.

Cevdet Akçayı: Frene sert basmış gibi görünüyoruz! 2024 sonu enflasyon tahmini mask
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Akçay, “İşimiz endişe etmek” diyerek, “Enflasyonda yüzde 42 üst bandının aşılmasını beklemiyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı. Karahan, “Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceğiz” dedi ve tahmini yüzde 38’e güncelledi.

Akçay’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “ Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini hızlı bir şekilde görmeye başladık. Endişeliyiz ve frene sert basmış gibi görünüyoruz. Ancak bu, tek başına bir anlam ifade etmez. Aktarım mekanizmasının zayıflığı nedeniyle sert bir müdahale gerekiyordu ve bu mekanizmayı güçlendirmeye odaklandık. Mart ayından itibaren bu mekanizmayı ciddi şekilde güçlendirdik.”

Başkan Karahan’ın vurguladığı gibi, enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergilenirken, sıkı politikaların etkileri yakından izlenmeye devam edilecek.

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09 May 2024 - 16:27 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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