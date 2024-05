Randevu alırken dikkat! Sağlıkta yeni dönem pazartesi günü başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenen 'Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Bakan Koca, bir süredir sağlık hizmetlerinin daha ileri noktaya taşınması, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması için bir program dahilinde il ziyaretleri, saha çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. MHRS'de de yeni döneme girileceğini söyleyen Koca uygulamanın pazartesi başlayacağını söyledi.

'4 YIL SONRA UZMAN HEKİM SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK'

Koca, daha birçok düzenleme ve iyileştirmeyle en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Bu hizmetlerin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdikleri teveccüh ve destekle gerçekleşmiştir. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek isterim. Bütün bunlarla birlikte sağlıkta istenilen sonucun temelde insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, yapılanların en önemlisi, tıpta uzmanlık eğitimi talebini artırarak 4 yıl sonra uzman hekim sayımızın 2 katına çıkmasını garanti altına almış olmamızdır. Benzer şekilde yan dal uzmanı hekim sayımızı da yaptığımız bu düzenleme ile önemli ölçüde artırmış olacağız. Çok değil, 4 yıl sonra uzman hekim sayımız daha rahat hizmet verebilecek seviyeye gelmiş olacak. Sağlıkta güncel sorunların hemen, şimdi yapılanların meyvesini toplamayı beklemeden çözüme kavuşturulması, bu amaçla tüm imkanların harekete geçirilmesi bizler için görev, vatandaşlarımız için haktır. Pandemi döneminde, şartlar gereği hastaneler alışılageldiğinden çok farklı kullanılıyordu. Kalabalık ortamların oluşmasını önlemek için ayaktan muayeneye karşı, randevu sistemini çok daha yaygın kullanmayı teşvik ettik. O dönemden itibaren hastalarımız, çalışanlarımız, böyle bir gereklilik olmadığı halde, randevu sistemine yöneldiler. Aynı muayene, randevulu yapılabildiği gibi randevusuz da yapılabiliyorken tercih, atıl kalma riski olan randevulu muayeneye kaydı. Buna rağmen randevulu ve randevusuz bakılan hasta sayıları neredeyse eşittir" açıklamasında bulundu.

' SON DAKİKA İPTAL EDİLEN RANDEVULAR SİSTEMİN TAMAMINI KULLANMAMIZA İZİN VERMEDİ'

Randevulu muayeneye yönelişin beraberinde bazı uygulama zorluklarını da getirdiğini ifade eden Bakan Koca, "Birkaç örnek vermek istiyorum. Geçen yıl, 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık 4'te 1'i demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. 3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Artık, vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için en iyi adres olarak kamu hastanelerimizi görüyor. Sağlık sorunlarında kamu hastanelerimize müracaat ediyor. Eskiden kamu hastaneleri denince anlaşılan ile bugün kamu hastaneleri denince anlaşılan aynı değildir. Söz konusu başarı, kamu hastanelerine yönelişi her geçen gün artırmaktadır. Bu tercihi, kamu hastanelerinde pandemi öncesi dönemle şimdi bakılan hasta sayılarını kıyasladığımızda açıkça görüyoruz. Bu ve özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payının azalması kamuya talepte artış demektir. Talep ise yeni randevu anlamına gelmektedir. Randevu sorununun bir nedeni de budur. Başarı, beraberinde bir sorun da getirmiştir" dedi.

MHRS'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

MHRS'de yeni döneme geçildiğini anlatan Koca, "Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız, saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezi'ni devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA