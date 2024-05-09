09 May 2024 - 16:22- Gündem G:

Kontrolden çıkan at piknik yapanların arasına daldı: 2 yaralı

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Diyarbakır'da, sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan öğrenci ve öğretmenin arasına daldı. Olayda 1'i öğrenci 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan at piknik yapanların arasına daldı: 2 yaralı mask
Kontrolden çıkan at piknik yapanların arasına daldı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan at piknik yapanların arasına daldı: 2 yaralı
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Diyarbakır'da, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı. Olayda başına ve vücuduna darbe alan Viyan G. (6) adlı kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla kaçtı.

Kontrolden çıkan at piknik yapanların arasına daldı: 2 yaralı

Olay, merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Ana sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmak için alana geldi. Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkıp, grubun arasına daldı.

Kontrolden çıkan at piknik yapanların arasına daldı: 2 yaralı

AT ÜZERİNDEN GEÇTİ

Olayda, atın üzerinden geçtiği Viyan G. adlı kız öğrenci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir öğretmen de hafif sıyrıklarla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sahibi ise atla kaçtı. Öğrenci ve öğretmen ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Viyan G.'nin ailesi, tedavinin ardından atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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09 May 2024 - 16:22 DHA - Gündem

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