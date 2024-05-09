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Demet Özdemir'den tatil isyanı: "Şu an tekneye binecek durumda değiliz"

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir yükselen tatil masraflarına isyan etti.

Demet Özdemir'den tatil isyanı: "Şu an tekneye binecek durumda değiliz" mask
Demet Özdemir'den tatil isyanı: "Şu an tekneye binecek durumda değiliz"
Demet Özdemir'den tatil isyanı: "Şu an tekneye binecek durumda değiliz"
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Oğuzhan Koç ile evliliği kısa süre Demet Özdemir bu süreçte sık sık Yunanistan'a gitmişti. Demet Özdemir, 1 milyon euroya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev almıştı.

Demet Özdemir'den tatil isyanı:

Demet Özdemir bu sefer tatil fiyatlarına dair söyledikleriyle gündeme geldi.

Özdemir, bu sene oldukça yükselen tatil masraflarından dert yandı! Gelecek yazı yurt dışında geçireceği söylenen Özdemir "Şu an tekneye binecek durumda değiliz" dedi.

Demet Özdemir'den tatil isyanı:

"Eskiden fiyatlar daha ucuzdu şimdi dudak uçuklatıyor" diyen isim yükselen tatil masraflarına dertlendi. Yazı nerede geçireceği belli olmayan Özdemir "Nereye vize çıkarsa durumundayım. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Demet Özdemir'in sözlerine "Kadının kemer sıkması bile yurt dışı ya biz ne yapalım", "Burası pahalı dışarısı ucuz sanki" yorumları da geldi.

Kaynak: MYNET

# oyuncu, Demet Özdemir, Tatil

09 May 2024 - 16:09 - Magazin

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