ALKÜ’lü öğrenciler iş dünyasıyla buluştu!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin geleceğine yönelik iş ve kariyer fırsatları sunan etkinliklere ve sektör buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere farklı sektör temsilcileriyle buluşma fırsatı sağlayan “Sektör-Öğrenci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi. 7-8 Mayıs tarihlerinde dolu dolu geçen etkinliğe, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Emrah Cezirioğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, ALKÜ ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ SEKTÖRE DONANIMLI BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRİYORUZ’

Sektör-Öğrenci Buluşması etkinliğinin açış konuşmasını yapan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, öğrencilerin geleceğe yönelik donanımlı yetiştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Verilen eğitimlerle öğrencilerin kendilerini tanıma fırsatı sağladıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Kariyer planlamalarında temel etken hedef koymaktır ve bu doğrultuda öğrencilerin bir yol çizerek çok çalışmaları gerekiyor. Bu hedeflere ulaşırken üniversiteler çok önemli bir kapıdır. Bizler de öğrencileri mümkün olduğunca sektöre hazırlıyoruz. Bu anlamda ALTSO Meslek Yüksekokulumuzun hazırladığı sektör buluşmaları çok önemli. Bu etkinliği sadece bir CV alışverişinden ibaret olarak görmüyoruz. Hem öğrencilerimizi bilgilendiriyor hem de onların sektöre donanımlı ve bilgili bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Bu faaliyetlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

‘SEKTÖR ÖĞRENCİ BULUŞMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Üniversitelerde düzenlenen sektör öğrenci buluşmaları programlarının iş dünyası için çok önemli olduğunun altını çizen ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, “Burada olmak bizler için çok kıymetli. ALTSO olarak iş dünyasının temsilcilerini öğrencilerle buluşturmayı çok önemsiyoruz. 'Diploma Sizden İş Bizden' protokolü dahilinde de öğrencilere ve sektöre destek olmaya çalışıyoruz. Bugün ALTSO’nun destek verdiği yerde olmak yani ALKÜ’de sizlerle olmak bizleri çok mutlu ediyor. Sektörün ihtiyaçlarını karşılama noktasında bu organizasyon bizler için çok kıymetlidir.” diye konuştu.

‘DENEYİMLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ’

ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, Sektör-Öğrenci Buluşması etkinliği ve kariyer fırsatı sunan faaliyetleri şehrin dinamikleriyle yapmaya çalıştıklarını belirtti. Öğrencilerin deneyim kazanması ve sektöre nitelikli, deneyimli bireyler yetiştirmek için önemli faaliyetlerde bulunduklarının altını çizen Prof. Dr. Bulut, “Şehrin dinamikleriyle öğrencilerimizi bir araya getirmek öğrencilerimizin kariyerlerine giden yolda önemli bir adım oluyor. Alanya ve üniversitemiz, öğrencilerimizin evi. İki gün boyunca öğrencilerimiz 'Sektör-Öğrenci Buluşması' programımızdan en iyi şekilde yararlanacaklardır. Farklı alanlardan 35 sektör, bugün üniversitemiz ev sahipliğinde ALTSO MYO'da düzenlediğimiz etkinlikte stant açarak öğrencilerimizle bir araya geldi. Yine etkinlik kapsamında 2 günde 53 söyleşi-panel gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik, bir ekip çalışması sonrasında sizlerle buluştu. Bu etkinliğin ortaya çıkışında bize destek olan üniversitemiz yöneticilerine, etkinlik proje koordinatörlerimize, ALTSO MYO bünyesinde yer alan tüm akademisyenler ile idari personellere, bölüm koordinatörlerine, etkinliğimizde görev alan görevli öğrencilerimize ve sponsor olarak bize destek veren kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖĞRENCİLER MESLEKLERİNİ İNCELEDİLER

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal’e, ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu’na, ALTİD Başkanı Burhan Sili’ye, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Etkinliğin devamında öğrenciler, sektör temsilcileriyle sohbet imkânı bulurken stantlarda kariyerlerine yönelik bilgi aldılar. KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uğur Erkış, KOSGEB’in faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı. Müdür Erkış, öğrencilere mezun olduktan sonra şirket kurma aşamasında KOSGEB tarafından sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler verdi. 7 Mayıs’ta başlayan etkinlikler 53 söyleşi-panelle birlikte devam etti. 7 Mayıs akşamında etkinliğin gala yemeği, Türk Sanat Müziği eşliğinde yapıldı. Sektör-Öğrenci Buluşması, 8 Mayıs Çarşamba günü çeşitli söyleşiler ve buluşmalarla devam etti. Özellikle Alanya Huzurevi Müdürlüğü sakinlerinin yapmış olduğu şiir dinletisi etkinliği günün öne çıkan buluşmalarından biri oldu. Etkinlikler Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinin vermiş olduğu konserle ve ALTSO MYO öğrencilerinin düzenlediği karaoke gösterisiyle sona erdi. (ALKÜ/BÜLTEN)