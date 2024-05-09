Alanya'da o mahallenin yarım asırlık sorunu çözüldü

ALANYA’DA Türktaş Mahallesi’nin 50 yıldır kanayan yarası haline gelen tarımsal sulama sorunu mahalle muhtarı Mustafa Gürbüz’ün çabalarıyla çözüldü. Her yıl vatandaşın ilkel yöntemlerle çalıştığı ve çile haline gelen sorunun çözülmesinden dolayı bölge halkı rahat bir nefes aldı. Bölge halkı, sorunun giderilmesi için destekte bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak ve Türktaş Mahalle Muhtarı Mustafa Gürbüz’e teşekkür etti.



Öte yandan 50 yıl sonra çözülen tarımsal sulama sorununun ardından içme suyunda yaşanan sorunların giderilmesi için de çalışmalar başlatıldı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)