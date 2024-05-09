Beşiktaş'ta sakatlık şoku! İki yıldızın durumu açıklandı...

Siyah-Beyazlı kulüp yaptığı açıklamada Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumunu açıkladı.

ÇİFTE SAKATLIK

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal’ın MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptandığını açıklarken Rashica’nın ise yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Kaynak: Skorer