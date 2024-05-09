Beşiktaş'ta sakatlık şoku! İki yıldızın durumu açıklandı...

Siyah-Beyazlı kulüp yaptığı açıklamada Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumunu açıkladı.
ÇİFTE SAKATLIK
Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal’ın MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptandığını açıklarken Rashica’nın ise yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.
MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.
Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Kaynak: Skorer
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.