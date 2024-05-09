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TBMM'de eski Devlet Bakanı Kocabatmaz için cenaze töreni

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ANKARA'da vefat eden eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz (78), TBMM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Torunu Mehmet Efe, Kocabatmaz'ın fotoğrafını taşıdı.Mehmet Kocabatmaz, Ankara'd...

TBMM'de eski Devlet Bakanı Kocabatmaz için cenaze töreni mask
TBMM'de eski Devlet Bakanı Kocabatmaz için cenaze töreni
TBMM'de eski Devlet Bakanı Kocabatmaz için cenaze töreni
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ANKARA'da vefat eden eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz (78), TBMM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Torunu Mehmet Efe, Kocabatmaz'ın fotoğrafını taşıdı.

Mehmet Kocabatmaz, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Kocabatmaz için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kocabatmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı. Cenaze, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Cenaze alayının önünde yürüyen torunu Mehmet Efe, Kocabatmaz'ın fotoğrafını taşıdı. Dua okunması ve saygı duruşunun ardından tören sona ererken, Kocabatmaz'ın cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.

MEHMET KOCABATMAZ

Mehmet Kocabatmaz, 1946 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı'nda 'Doktora' yaptı. Fırat Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulu Üyeliği, 21'inci Dönem Denizli Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Kocabatmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

09 May 2024 - 15:08 DHA Ankara- Gündem

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