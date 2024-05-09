09 May 2024 - 14:50- Spor G:

Trabzonspor'dan transferde flaş hamle! Fenerbahçe’nin golcüsüne talip oldu

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yönetimi, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Pendikspor'da kiralık oynayan Umut Nayir'i transfer listesine ekledi.

Trabzonspor'dan transferde flaş hamle! Fenerbahçe’nin golcüsüne talip oldu mask
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Bordo-Mavili kulüp transferde düğmeye bastı.

Umut Nayir Trabzonspor'un listesinde

Ertuğrul Doğan yönetimi gelecek sezonun planlamasını oluşturdu. Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, bonservisi Fenerbahçe'de olan Umut Nayir'i radarına aldı.

Devre arasında Pendikspor'a kiralandı

Sezon başında Eyüpspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Umut Nayir, Fenerbahçe'de beklenen performansın altında kalmıştı. Tecrübeli santrafor devre arasında Pendikspor'a kiralandı.

Kaynak: Ajansspor

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09 May 2024 - 14:50 - Spor

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