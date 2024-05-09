Trabzonspor'dan transferde flaş hamle! Fenerbahçe’nin golcüsüne talip oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Bordo-Mavili kulüp transferde düğmeye bastı.
Umut Nayir Trabzonspor'un listesinde
Ertuğrul Doğan yönetimi gelecek sezonun planlamasını oluşturdu. Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, bonservisi Fenerbahçe'de olan Umut Nayir'i radarına aldı.
Devre arasında Pendikspor'a kiralandı
Sezon başında Eyüpspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Umut Nayir, Fenerbahçe'de beklenen performansın altında kalmıştı. Tecrübeli santrafor devre arasında Pendikspor'a kiralandı.
Kaynak: Ajansspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.