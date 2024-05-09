Alanya'ya çölden yine kabus geliyor! Çamur yağacak...

Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl tozu kütlesi, bugünden itibaren yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Anadolu'ya hem Afrika hem de Suriye üzerinde girecek toz kütlesinin yarından itibaren yurt genelinde çamur şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.
ÇÖL TOZU NASIL TAŞINIYOR?
Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşıyor. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahip. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar, toz taşınımından en fazla etkilenen kesim. Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiler. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sıkıntılar yaşanmakta. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmekte. Özellikle Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında toz taşınımı daha yoğun olarak görülür. Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.