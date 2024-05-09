Hastane randevuları için yeni kurallar getirildi! Bunu yapmayanın randevusu onaylanmayacak...

Ankara'da düzenlenen Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağlık sektöründe yapılan reformlar ve getirilen yenilikler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bakan Koca, sağlıkta şiddetin azaltılmasından yerli aşı üretimine kadar bir dizi önemli başlığı gündeme taşıdı.

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Bakan Koca, sağlıkta beyaz reformun etkileri ve hekimlerin kamuya geçiş süreçlerinin başarılarına değinerek başladığı konuşmasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınan önlemlerin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. "Beyaz kod" uygulamasıyla birlikte şiddet vakalarının yarı yarıya azaldığını ifade eden Koca, "Gri kod" uygulamasının pilot bölgelerde başlatıldığını ve bu uygulamanın da başarıyla devam ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının emeklilik haklarındaki iyileştirmelerden bahseden Bakan Koca, bu düzenlemelerin çalışan memnuniyetini artırdığını vurguladı. Uzaktan sağlık hizmetlerinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Koca, kronik hastaların çevrim içi takibi ve rapor yenilemelerinin artık daha kolay hale geleceğini ifade etti.

SMA'DA ERKEN TANI VE BAŞARI ORANI

Bakan Koca, SMA tarama programlarındaki başarıları da dile getirerek, evlilik öncesi ve yeni doğan taramalarının erken tanı ve tedavi başarı oranlarını artırdığını paylaştı. Yerli aşı geliştirme çabalarına da değinen Koca, 2028 yılına kadar tüm aşıların yüzde 100 yerli üretimle gerçekleştirileceğini duyurdu.

ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLIYOR

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile ilgili olarak da konuşan Bakan, "Onaylı Randevu Dönemi" adı verilen yeni bir sistemin pazartesi günü itibariyle başlayacağını açıkladı. Bu yeni sistemde, hastaların randevularını bir gün öncesinden saat 20.00'ye kadar onaylamaları gerekecek. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kaynak: Sondakika