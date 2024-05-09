09 May 2024 - 13:37- Gündem G:

Emine Erdoğan: Filistin'de vahşet artık durmalı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşet artık durmalı" dedi.

Emine Erdoğan: Filistin'de vahşet artık durmalı mask
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, 'Filistin için tek yürek' etiketiyle paylaşımda bulundu. Evlerinden edilmiş 1,5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah'ın Gazze'de 7 aydır süren soykırımdan kaçan masumların son sığınaklarından olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistinlilerin 7 Ekim'den bugüne insani bir kabusun içinde olduğunu aktardı.

'MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve katletmeye devam ettiğini kaydeden, Emine Erdoğan, "Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk. Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşet artık durmalı. Zira hiçbir ilahi ahit, hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü kapsamaz. Geri dönüşü olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyor, tüm kalbimle Filistin'in hak ettiği huzura kavuşmasını diliyorum. Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

# Bir, Son, çocuk, Sosyal

09 May 2024 - 13:37 DHA Ankara- Gündem

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