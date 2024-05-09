09 May 2024 - 13:33- Ekonomi G:

500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor: Merkez Bankası'ndan açıklama

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500 ve 1000 TL'liklerin geleceğini iddiasına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yanıt verdi. Karahan, "Tedavüldeki kupür kompozisyonunun değişimlerini de dikkate alıyoruz. Analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız." dedi.

500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor: Merkez Bankası'ndan açıklama mask
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Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı iddiasını yanıtladı. Karahan, "Analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" diye konuştu.


Karahan enflasyon sunumunda gazetecilerden gelen sorulara yanıt veriyor. Karahan, "Paranın kendisi ortada yokken bununla uyumlu makinası nasıl oluyor bilmiyorum. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı birçok faktöre bağlı. Teknik değerlendirmelere göre karar veriyoruz. Tedavüldeki kupür kompozisyonunun değişimlerini de dikkate alıyoruz.
Analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız. " dedi.

Kaynak: AA

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09 May 2024 - 13:33 - Ekonomi

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