- Eğitim

Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

20 bin atama müjdesinin ardından, yeni mülakat sisteminin taslağı ortaya çıktı. Yeni taslağa göre; öğretmen adayları 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Adaylara birer kod verilecek ve heyet tarafından kimlikleri bilinmeyecek. Ayrıca adaylar salondan çıkmadan puanını öğrenecek.

Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını açıklamasının ardında gözler mülakat sistemine çevrilmişti.

HER ADAYA BİR KOD VERİLECEK

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; yeni dönemdeki atamalar için uygulanacak mülakat sisteminde her adaya isim olarak bir 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Yüz yüze 45 dakika yapılacak olan sözlü sınav, kamera ile kayıt altına alınacak.

HAZIRLANMA İMKANLARI OLACAK

Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

ODADAN ÇIKMADAN PUANINI ÖĞRENEBİLECEK

Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.

Kaynak: Sondakika

# Bir, Olacak, eğitim, kültür

09 May 2024 - 13:32 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

60'lık kursiyerler model uçak yapacak mask
60'lık kursiyerler model uçak yapacak
ALTSO'da stres ve öfke eğitimi vardı mask
ALTSO'da stres ve öfke eğitimi vardı
Antalya'da 'Sera Okul' açılıyor mask
Antalya'da 'Sera Okul' açılıyor
Alanya Üniversitesi'nde mutfak kültürü tanıtıldı mask
Alanya Üniversitesi'nde mutfak kültürü tanıtıldı
Liselerarası Tiyatro Festivali başlıyor mask
Liselerarası Tiyatro Festivali başlıyor
Mısra ve beyitleri duvara döktüler mask
Mısra ve beyitleri duvara döktüler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber