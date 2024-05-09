Alanyasporlu yıldızlar öğrencilerle buluştu

CORENDON Alanyaspor ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Alanyaspor'um Okulumda Projesi" kapsamında, turuncu yeşilli futbolcular bugün Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldiler. Etkinliğe, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Fahri Gürses, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, futbolcular Anderson Silva, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir ve Loide Augusto katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, Başkan Çavuşoğlu’nu ve futbolcuları coşkuyla karşılayarak yoğun ilgi gösterdi. Okul Müdürü Mustafa Koca'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, proje yürütücüsü Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın projenin içeriği hakkında yaptığı konuşmayla devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan Kulüp Başkan Hasan Çavuşoğlu ise öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Corendon Alanyaspor'umuz 8 sezondur Trendyol Süper Lig'de mücadele ediyor. Alanyaspor'umuzun sayesinde Türkiye'nin bütün Süper Lig takımları Alanya'ya geliyor ve sizlerin de o maçları izleme şansınız oluyor. Bundan dolayı kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Yönetim kurulu olarak çok büyük emekler sarf ediyoruz. Birbirinden değerli futbolcular getiriyoruz. Bunların değerini bilmelisiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Hasan Çavuşoğlu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Koca'ya forma takdim etti. Daha sonra futbolcular, öğrencilerin forma, atkı ve diğer ürünlerini imzaladılar. Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi. Alanyaspor BÜLTEN