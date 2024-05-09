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Başkan Özçelik yarın Halk TV ekranlarında olacak

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yarın Halk TV’de canlı yayına katılacak

Başkan Özçelik yarın Halk TV ekranlarında olacak mask
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31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Alanya Belediye Başkanlığına getirilen CHP’li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Halk TV’nin sevilen programı Yeni Bir Sabah’a konuk olacak. Halk TV ekranlarında yayınlanacak programın canlı yayın konuğu olacak Özçelik, TV programcısı ve gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayacak. Program saat 09.00’da Halk TV izleyicileri ile buluşacak. (Fatma VURAL)

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09 May 2024 - 13:23 - Gündem

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