31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Alanya Belediye Başkanlığına getirilen CHP’li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Halk TV’nin sevilen programı Yeni Bir Sabah’a konuk olacak. Halk TV ekranlarında yayınlanacak programın canlı yayın konuğu olacak Özçelik, TV programcısı ve gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayacak. Program saat 09.00’da Halk TV izleyicileri ile buluşacak. (Fatma VURAL)
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Başkan Özçelik yarın Halk TV ekranlarında olacak
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yarın Halk TV’de canlı yayına katılacak
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.