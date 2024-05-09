Bakan Yumaklı: Yangına ilk müdahale süremizi 11 dakikaya düşürdük

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7/24 gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük, hedefimiz bu yıl 10 dakika" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde Bakan İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla, 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Ormanlık bitki örtüsüne sahip 23 ilin valisinin de yer aldığı programda, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yangın Yönetim Merkezi'nin işleyişi ve Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla dair sunum yaptı. Sunum esnasında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat amaçlı kontrollü yangın çıkarıldı. Yangına müdahale, Yangın Yönetim Merkezi'nden yönetildi. Planlamanın ardından önce hava, sonra kara araçları tarafından yangına müdahale edildi ve yangın kontrol altına alınarak sonlandırıldı.

'7 MİLYARDAN FAZLA FİDAN VE TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Bakan Yumaklı, ormanları korumak ve geliştirmek için 22 yıldır büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, "Bu süre içerisinde 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Bu sayede orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanla kaplı hale getirdik. Ormanlarımızı geliştirmek kadar, korumanın da önemli olduğu bir dönemdeyiz. Biz de yangınlarla mücadelede değişen koşulları göz önünde bulunduruyoruz. Her ne kadar iklimsel faktörler, yangınları tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal olarak da üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Hava araçlarımızın su almalarında büyük kolaylık olan yangın havuz ve göletlerine ayrı bir parantez açmak isterim. 22 yıl önce hiç olmayan bu imkan, bugün 4 bin 727 adet havuz ve gölet olarak orman teşkilatımızın hizmetinde. Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7/24 gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük, hedefimiz bu yıl 10 dakika" ifadelerini kullandı.

'122 BİN GÖNÜLLÜMÜZLE YANGINLARA HAZIRIZ'

Orman yangınlarıyla mücadelede İçişleri Bakanlığı ile ortak hareket ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik'in sağladığı desteğin son derece önemli olduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığının tarihinin en güçlü filosu ile yangınlara hazır olduğunu ifade eden Yumaklı, "Hava ve kara unsurlarımız, diğer kurumlarımızın sağladığı rezerv güçlerle, daha kuvvetli hale geldiler. Rezerv güçlerle birlikte; 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı, 821 iş makinesi ve birçok başka imkan orman yangınları ile 2024 yılında mücadelemizin temelini oluşturacak. Biz, tarihimizin en güçlü filosuyla, bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız. Vatandaşlarımızın da yangının hiç çıkmaması için azami dikkati göstereceklerinden ve Yeşil Vatan'a sahip çıkacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi.

'MÜDAHALE ORGANİZASYONU TANIMLANDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından hazırlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) 4 Mayıs 2022'de onaylandığını aktararak, "Hazırlanan plan çerçevesinde; orman yangınlarında görev alacak afet gruplarının, 7 bakanlık ile 10 kurum ve kuruluşun görev tanımları yapıldı. Orman yangınları büyüklüklerine göre; çok küçük yangın, küçük yangın, orta büyüklükte yangın, büyük ve çok büyük yangın olarak 4 seviyeye ayrıldı. Belirlenen gruplara göre de müdahale organizasyonu tanımlandı. Plana göre; orman yangınlarında koordinasyon kurumu olarak görev yapan AFAD, yerleşim yerlerini tehdit eden orta, büyük ve çok büyük orman yangınlarında, ulusal ve uluslararası destek talebi olduğunda, TAMP kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonlarından personel ve araç sevkinden sorumludur. Bu seviyedeki yangınlarda, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'a düşen görev ve sorumluluklar; bakanlığımıza bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı'na ait helikopter ve uçakların orman yangınlarına müdahalede aktif olarak kullanılmasıdır" diye konuştu.

'4 YILDA 7 BİN 225 ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ'

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerin başında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağının geldiğini söyleyen Yerlikaya, "Bu kuşakta yer alan ülkelerdeyse maalesef her yıl orman yangınlarında büyük bir artış yaşanıyor. Ülkemizde, son 4 yılda toplam 7 bin 225 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda toplam 168 bin 194 hektar orman alanı zarar gördü. Bu dönemde, AFAD'ın jandarma ile birlikte müdahale ettiği yangın sayısı ise 278'di. Üzülerek ifade etmeliyim ki, son 4 yıl içinde meydana gelen yangınlarda maalesef 122 vatandaşımızı kaybettik. Geçtiğimiz yılın rakamlarına bakarsak; son 1 yılda meydana gelen 2 bin 272 orman yangınında, 15 bin 891 hektar alan zarar gördü. Bu dönemdeki orman yangınlarında, 71 yerleşim yerini ve 6 bin 587 vatandaşımızı ise başarıyla tahliye ettik. Son 3 yılda ise orman yangınları sonrası AFAD tarafından kullanılan ödenek miktarı yaklaşık 81 milyon liraya ulaştı. Ülkemizde 2021 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarıyla birlikte bu yangınlarla mücadele kapasitemizi artırmak için çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.