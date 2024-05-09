- Spor

Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike! Eğer finalde oynamazsa...

ABONE OL Google News Sayfamız

Bayern Münih'i eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Real Madrid'de Arda Güler'în, İspanyol temsilcisinin kupayı müzesine götürmesi halinde UEFA'nın 2022'de çıkardığı kurala takılma ihtimali ortaya çıktı.

Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike! Eğer finalde oynamazsa... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i 2-2'nin rövanşında 2-1 mağlup ederek finale yükselen Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, İspanyol temsilcisi kupayı kazansa bile madalya alamama ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Real Madrid ile La Liga'da şampiyonluk sevinci yaşayan ve önemli bir başarıya imza atan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu unvanını kariyerine ekleyemeyebilir. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Borussia Dortmund ile oynanacak finalde Arda Güler'e şans vermemesi durumunda 19 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyası alamayacak ve kariyerine bu büyük başarıyı ekleyemeyecek.

UEFA'nın 2022 yılında aldığı karara göre Şampiyonlar Ligi'nde en az 1 dakika forma giymemiş futbolcular, madalya hakkı kazanamıyor. 

DAHA ÖNCE DE İKİ REAL MADRID FUTBOLCUSU KURALA TAKILMIŞTI

Arda Güler'den önce bu yeni kurula Real Madrid'de forma giyen iki futbolcu takılmıştı. Real Madrid'in 2022 yılında ulaştığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sahada madalya alan Lunin ve Isco'nun şampiyonlukları geçersiz sayılmıştı.

UEFA, iki futbolcunun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmadığını duyurmuştu. Lunin ve Isco, Şampiyonlar Ligi maçlarında süre almadıkları için madalyaları geçersiz sayılmıştı.

Kaynak: Sözcü

# arda güler, Real Madrid, Dortmund, şampiyonlar ligi, UEFA, madalya, Bir, 2022

09 May 2024 - 13:06 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Galatasaray'a Mertens müjdesi! İşte yeni maaşı mask
Galatasaray'a Mertens müjdesi! İşte yeni maaşı
Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı mask
Alanya'da yeni bir spor kulübü için kollar sıvandı
Parola üç puan mask
Parola üç puan
Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır! mask
Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır!
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık kararı: İşte ayrılık sebebi... mask
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık kararı: İşte ayrılık sebebi...
Şimşek'te Beşiktaş mesaisi mask
Şimşek'te Beşiktaş mesaisi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber