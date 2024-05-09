TÜVTÜRK açıkladı! Artık o işlem için muayeneye gidilmesine gerek yok

Ülke genelinde 25 milyondan fazla aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye’de, bu araçların düzenli olarak TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmesi gerekiyor. Muayenesi yapılmayan araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni araç sahipleri için de ilk 3 yıl muayene zorunluluğu bulunmuyor.

EGZOZ EMİSYON VE MOBİL İSTASYONLAR

TÜVTÜRK, muayene istasyonlarında harcanan süreyi azaltmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçümü işlemini de farklı yetkili servislere devretti. Bu adım, araç muayene sürecinin daha hızlı ve verimli geçmesini sağladı.

Bu doğrultuda, TÜVTÜRK yeni bir uygulama başlatma kararı aldı. Türkiye’nin 77 şehrinde faaliyete geçirilen mobil muayene istasyonları, istasyonlardaki yoğunluğu azaltarak daha hızlı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

TÜVTÜRK, bu uygulama ile istasyonlardaki yoğunluğu azaltırken, 2024 yılı sonuna kadar mobil muayene istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyor.

MOBİL MUAYENE İSTASYONLARI

Mobil muayene istasyonları sayesinde artık binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip olan TIR ve kamyonet gibi büyük araçların muayeneleri sadece sabit istasyonlarda yapılabiliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece belirlenen sabit veya seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Bu yeni uygulama ile araç sahiplerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir muayene süreci sunulması hedefleniyor.