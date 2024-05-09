09 May 2024 - 13:15- Ekonomi G:

TÜVTÜRK açıkladı! Artık o işlem için muayeneye gidilmesine gerek yok

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama hayata geçiyor. Araç muayenesi sürecinde değişiklikler ve yeni düzenlemelerle ilgili detaylar netleşiyor. TÜVTÜRK, bu değişiklikleri ve güncellemeleri paylaştığı bilgilendirme mesajları ile duyurdu. Yapılan duyurulara göre, araç muayene sürelerinde uzatma kararı alındı.

TÜVTÜRK açıkladı! Artık o işlem için muayeneye gidilmesine gerek yok mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ülke genelinde 25 milyondan fazla aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye’de, bu araçların düzenli olarak TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmesi gerekiyor. Muayenesi yapılmayan araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni araç sahipleri için de ilk 3 yıl muayene zorunluluğu bulunmuyor.

EGZOZ EMİSYON VE MOBİL İSTASYONLAR

TÜVTÜRK, muayene istasyonlarında harcanan süreyi azaltmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçümü işlemini de farklı yetkili servislere devretti. Bu adım, araç muayene sürecinin daha hızlı ve verimli geçmesini sağladı.

Bu doğrultuda, TÜVTÜRK yeni bir uygulama başlatma kararı aldı. Türkiye’nin 77 şehrinde faaliyete geçirilen mobil muayene istasyonları, istasyonlardaki yoğunluğu azaltarak daha hızlı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

TÜVTÜRK, bu uygulama ile istasyonlardaki yoğunluğu azaltırken, 2024 yılı sonuna kadar mobil muayene istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyor.

MOBİL MUAYENE İSTASYONLARI

Mobil muayene istasyonları sayesinde artık binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip olan TIR ve kamyonet gibi büyük araçların muayeneleri sadece sabit istasyonlarda yapılabiliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece belirlenen sabit veya seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Bu yeni uygulama ile araç sahiplerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir muayene süreci sunulması hedefleniyor.

# Bir, araç, Otomobil, Motosiklet, TÜVTÜRK, son dakika, Araç muayenesi, İzmir, araç muayene, değişti, TÜVTÜRK 2024 ZAM, ARAÇ MUAYENESİ İNDİRİM, ARAÇ MUAYENESİ KRİTİK AÇIKLAMA, ARAÇ MUAYENESİ NE DEĞİŞTİ, ARAÇ MUAYENESİ KÖKTEN DEĞİŞTİ, ARAÇ MUAYENESİ YENİ SİSTEM, ARAÇ MUAYENESİ PARA İADESİ, ARAÇ MUAYENESİ YENİ DÜZENLEME, ARAÇ MUAYENESİ SİSTEM, ARAÇ MUAYENESİNE ZAM, ARAÇ MUAYENESİ YENİ UYGULAMA, ARACINI MUAYENE TÜVTÜRK, İstanbul, ARAÇ MUAYENE TÜVTÜRK SİSTEM DEĞİŞTİ, ARAÇ MUAYENESİ ARTIK BUNLAR ÖNEMLİ DEĞİL, ARAÇ MUAYENESİ ZAM, ARAÇ MUAYENESİ UYGULAMA, TÜVTÜRK 2024 ZAMMI, ARAÇ MUAYENESİ ZAMLI FİYATARAÇ MUAYENESİ

09 May 2024 - 13:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik ve gaza yeni ayar: Artık o grup daha fazla ödeyecek... mask
Elektrik ve gaza yeni ayar: Artık o grup daha fazla ödeyecek...
Emekli promosyonlarında ters köşe! Hesaplar artık böyle yapılacak... mask
Emekli promosyonlarında ters köşe! Hesaplar artık böyle yapılacak...
IBAN ve FAST kullananlara flaş haber: Artık böyle kullanılacak... mask
IBAN ve FAST kullananlara flaş haber: Artık böyle kullanılacak...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: Temmuz ayında gerçekleşecek! mask
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: Temmuz ayında gerçekleşecek!
Sigarada zam kasırgası dinmiyor: 3 markaya daha zam! mask
Sigarada zam kasırgası dinmiyor: 3 markaya daha zam!
27'nci kez kapılarını açtı mask
27'nci kez kapılarını açtı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber