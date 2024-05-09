MSB: Irak ve Suriye'de 108 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 oldu" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Bakanlık'ta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin artan bir etki ve yoğun baskıyla sürdüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 olmuştur. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. 3 Mayıs'ta Pençe Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'1582 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 kişinin yakalandığını kaydederek, "Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. 1582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442 olmuştur. Ayrıca 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 288 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Bakanlığın, ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaya devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "2 Mayıs'ta ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanını, 3 Mayıs'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesini kabul eden Sayın Bakanımız, 7 Mayıs'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. Sayın Bakanımız, bugün de Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Katar Genelkurmay Başkanı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını kabul edecektir. Bakan Yardımcımız Alpaslan Kavaklıoğlu ise 6 Mayıs'ta Bakanlığımızı ziyaret eden Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Terörle Mücadele Çalışma Grubu Üyesi milletvekilleri ile bir araya gelmiştir" diye konuştu.

'İSRAİL BARIŞ SESLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEMELİ'

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Aktürk, Hamas'ın Gazze'de ateş sağlanmasına yönelik Mısır ve Katar'ın teklifini kabul etmesine ilişkin, "Filistin tarafınca barışa katkı sağlayacak ilk adımın atılması memnuniyet vericidir. İsrail, hem bu adımı hem kendi içinde yükselen barış seslerini görmezden gelmemeli ve ateşkese taraf olmalıdır. Böylesine olumlu bir gelişmeye rağmen, 35 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, saldırılarını artırarak Refah'a yöneltmiştir. İsrail'in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasının, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşması ile mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Aktürk, geliştirilen yerli savunma sanayisi ise TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda kuleli zırhlı tanksavar aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ OPERASYON DEVRESİNDEYİZ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası MSB kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında yaşanan artışa ilişkin, daha önce 'Bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilidin kapanacağı' yönünde açıklama yapıldığı anımsatıldı. Bakan Yaşar Güler'in ifade ettiği gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadelenin sürdürüleceği vurgulanarak; şu anda terörle mücadelenin belirtilen şekilde devam ettiği, TSK'nın artık sürekli operasyon devresinde olduğu kaydedildi.

'HUDUTLAR HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDE'

Hudut güvenliği ile ilgili Türkiye'ye birçok kaçağın giriş yaptığını iddia eden kişilerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamının insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleri olduğu belirtildi. Bu görüntülerle Türkiye'de gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanların da en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçik’in emeğine yaptığı kaydedildi. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin hudutlarının hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunduğunu, hudutların güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi sınır hattında misafir etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını aktardı.

'ÜS BÖLGELERİNDE PARATONERLER MEVCUT'

Irak’ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olduğu sorusuna ilişkin, üslerin tamamında paratoner olduğu, TSK'nın üs bölgesine konuşlanırken ilk kurulan sistemlerden birinin paratonerler olduğu aktarıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayının yoğun yaşandığı sadece dün üs bölgelerine düşen yıldırım sayısının 307 olduğu kaydedildi. Her türlü sistemin çalıştığı; ancak bazen doğa ile baş etmenin mümkün olmadığı vurgulanarak, yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle bu tarz kayıpların yaşanabildiği bildirildi.

ABD'den F16 tedarikine ilişkin ise taslak teklif ve kabul mektupları üzerinde ilgili birimlerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak ABD'li muhataplara ilettiği, sürecin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.