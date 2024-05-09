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Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı

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Alanyalı Emin Müftüoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türkiye Bisiklet Federasyonu’na (TBF) Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında ödül verildi. Ödülü Başkan Müftüoğlu aldı

Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı mask
Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı
Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı
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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni’nde ‘Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Gecede ödülü Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in elinden aldı. Verilen ödül ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonunun başarıyla gerçekleşmesinin ve yıllar içerisinde Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine yönelik sağladığı katkıya vurgu yapıldı. (Toygar DİM)

Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı

Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı

Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı

# Bisiklet

09 May 2024 - 12:47 - Spor

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