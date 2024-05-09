Alanyalı TBF Başkanı Müftüoğlu bir ödül daha aldı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni’nde ‘Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Gecede ödülü Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in elinden aldı. Verilen ödül ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonunun başarıyla gerçekleşmesinin ve yıllar içerisinde Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine yönelik sağladığı katkıya vurgu yapıldı. (Toygar DİM)
TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni’nde ‘Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.