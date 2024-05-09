Galatasaray'a Mertens müjdesi! İşte yeni maaşı

Galatasaray'da son iki sezona damga vuran Dries Mertens'in bir sezon daha takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.
6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından 'Bu hafta görüşmeler' olacak diyen Belçikalı yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre Mertens ve Galatasaray, yıllıkı 3 milyon euro garanti ücret ve bonus ödeme konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
37 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 33 maçta 8 gol ve 14 asistle mücadele etti.
Kaynak: Hürriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.