Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı

Kızalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişiler, dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi’nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi.

Bebeği terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı. Evlilik dışı ilişkiden doğan bebeği ailece karar alıp ıssız bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan bebeğin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.