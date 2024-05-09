09 May 2024 - 12:17- Gündem G:

Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dağ yoluna terk edilen kız bebeğin gözaltına alınan annesi E.N.I. (24) ile 4 yakını, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan bebeğin ise Ali ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı mask
Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı
Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kızalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişiler, dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi’nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi.

Bebeği terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı. Evlilik dışı ilişkiden doğan bebeği ailece karar alıp ıssız bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan bebeğin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

# Bir, acil, Jandarma, sağlık, Sosyal, Bebek, evlilik

09 May 2024 - 12:17 DHA Mersin- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı mask
Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı
Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki mask
Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki
Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu mask
Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
Kestane ağaçlarının düşmanı gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı mask
Kestane ağaçlarının düşmanı gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı
Bakan Uraloğlu: Limanlarımızda 4 ayda 179 milyon 470 bin 869 ton yük elleçlendi mask
Bakan Uraloğlu: Limanlarımızda 4 ayda 179 milyon 470 bin 869 ton yük elleçlendi
THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı mask
THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber