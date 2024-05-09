Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

LİMASOL'DAN hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu İngiliz 1746 yolcu ve 757 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti. Seyahat acentesinin operasyon sorumlusu Barış Atay, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk gemisini karşıladıklarını söyledi. Yıl içerisinde Alanya'ya 18 gemi daha beklediklerini belirten Atay, "Her şey olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok. İleriki sezonlarda daha çok yolcu kapasitesi ve gemi seferi bekliyoruz." dedi. Gemiyle gelen yolculardan İngiliz turist Kim Taylforth da Alanya'da gördüğü manzaranın etkileyici olduğunu ifade etti. Güzel bir gün geçirmek istediklerini dile getiren Taylforth, "Türkler gerçekten çok misafirperver, sürekli güler yüzlü davranıyorlar. Bu da bizim buraya gelmemizde çok önemli bir etken oldu." diye konuştu. "Marella Discovery 2" akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Adası'na gidecek.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.