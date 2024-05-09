09 May 2024 - 11:57- Gündem G:

Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, Iraklı lise öğrencisi Y.K. (17) tarafından silahla öldürmesine yönelik Kayserili eğitimciler, basın açıklaması yaptı. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kayseri İl Başkanı Ömer Abacı, "Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır" dedi.

Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki mask
Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki
Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Eyüpsultan'da 2 gün önce Iraklı lise öğrencisi Y.K, kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde, olaya ilişkin, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası İl Temsilciliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Olaya tepki gösteren Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kayseri İl Başkanı Ömer Abacı, "İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden okul müdürümüz sayın İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin artması, sadece bireysel değil toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan, fiziksel ve sözlü saldırılar sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasını benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

# Bir, etti, eğitim, İstanbul, okul müdürü

09 May 2024 - 11:57 DHA Kayseri- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı mask
Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakıldı
Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki mask
Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki
Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu mask
Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
Kestane ağaçlarının düşmanı gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı mask
Kestane ağaçlarının düşmanı gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı
Bakan Uraloğlu: Limanlarımızda 4 ayda 179 milyon 470 bin 869 ton yük elleçlendi mask
Bakan Uraloğlu: Limanlarımızda 4 ayda 179 milyon 470 bin 869 ton yük elleçlendi
THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı mask
THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber