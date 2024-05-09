09 May 2024 - 11:33- Gündem G:

Gazipaşa-Alanya Havaalanında korku dolu anlar: Piste inişte uçağın tekeri koptu

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Gazipaşa-Alanya Havaalanı büyük bir tehlikeden döndü. Corendon Havayolları'na ait yolcu uçağının tekeri iniş sırasında yerinden koptu.

Gazipaşa-Alanya Havaalanında korku dolu anlar: Piste inişte uçağın tekeri koptu
Gazipaşa-Alanya Havaalanında korku dolu anlar: Piste inişte uçağın tekeri koptu
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Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazipaşa- Alanya havaalanına inişi sırasında tekeri koptu.

Kısa süreli paniğin ardından yolcuları pist üzerinde tahliye edilen uçak güvene alınarak aprona çekildi.

Kaza esnasında yaralanan olmazken uçakta maddi hasar meydana geldi.

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09 May 2024 - 11:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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