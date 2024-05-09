Gazipaşa-Alanya Havaalanında korku dolu anlar: Piste inişte uçağın tekeri koptu

Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazipaşa- Alanya havaalanına inişi sırasında tekeri koptu.
Kısa süreli paniğin ardından yolcuları pist üzerinde tahliye edilen uçak güvene alınarak aprona çekildi.
Kaza esnasında yaralanan olmazken uçakta maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.