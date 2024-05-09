İkinci el arabada 'dublör' tehlikesi: Araba alacaklara flaş uyarı

İkinci el araba piyasasında pek çok hileye yıllardır tanık olunurken, bugüne kadar ise böylesi görülmedi. Hatay İskenderun'da bir galeriden araç satın alan müşteri, ekspertiz yaptırdığı araçla kendisine teslim edilen aracın aynı olmadığını satış işlemi gerçekleştikten sonra anladı. Oto yıkamacının tek bir cümlesiyle şüphelenen alıcı, farklı bir ekspertize gittiğinde duyduklarına inanamadı. Uzmanlar ise benzer olayın herkesin başına gelebileceğini belirtirken, araç alacakları uyardı.



İkinci el otomobil pazarına da 'dublör' girdi. Ekspertize giren araçla, noterde satışı yapılan araç farklı çıktı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılığa Hatay sahne oldu. Taraflar fiyatta anlaştı, araca talip olan kişi ekspertiz yaptırmak istedi. Ancak araçta plaka yoktu.

BAŞKA ARACI EKSPERTİZE SOKUP, DİĞER ARACI SATTI

Plakasız araç, ekspertize getirilirken, araçta sorun çıkmadı. Galerici rengi ve kilometresi aynı olan başka bir araçla notere gelirken, bir gün önceden araca ekspertiz yaptırdığını düşünen alıcı hiçbir şeyden şüphelenmedi ve satış gerçekleşti.

OTO YIKAMACI FARK ETTİ

Çiçeği burnunda araç sahibine oynanan oyunu oto yıkamacının dikkati ortaya çıkartıyor. "Abi sol yanda galiba boya var" deyince araç sahibi kuşkulanıyor.

FARKLI EKSPERTİZDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aracı farklı bir ekspertize götüren alıcı, bu kez sol tarafın boyalı olduğunu raporluyor.

"30 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM! İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Araca eskpertiz yapan uzman Mehmet Durgun, "30 yıldır bu sektör içerisindeyim. Birçok olayla karşılaştık ama böyle bir olayı ilk defa görüyorum." dedi.

Yaşanan olayı anlatan Durgun, "Ekspere giren araç ile satışı yapılan araç birbirinden farklı. ALıcı kuşkulanmıyor. Boyasız denilen aracın şasi numarasıyla, gelen aracın birbirini tutmadığı görüldü. Ekspertize getirdikleri araçta plakalar yok. Plakaları soruyorlar, plakaları pasta cila çektikleri için söktüklerini, plakaların galeride olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

ARAÇ ALACAKLARI UYARDI

ATV Haber'e konuşan ekspertiz uzmanı Ersin Hasan ise araç alacakları uyarırken şu ifadeleri kullandı;

"Ruhsatla şasi numarası her zaman kontrol edilmesi lazım. Üzerinde plaka olmasa bile, şahıstan ruhsatı isteyerek şasi numarasının kontrolü sağlanmalı. Noterde hangi araba satıldı diye bilgisi de kontrol edilmeli."

Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar; suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtirken, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasının olduğunu hatırlattı. Maddi ve manevi zararların tazminin mümkün olduğunu söyledi.