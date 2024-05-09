Özel ekipten salep kaçakçılarına lastik izinden suçüstü

TUNCELİ’de salep kaçakçılarına yönelik kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan 8 kişilik özel ekip, yağmurlu günde oluşan lastik izlerini takip edip 3 ayrı minibüsle gelen 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, salep yumrularını toplama, ekipleri görüp kaçması ve yakalanma anları kameraya yansıdı. 46 kilo salep yumrusunun ele geçirildiği operasyonda 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin lira idari para cezası kesildi.

Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyü mevkiinde köylüler, kimliği belirsiz kişilerin ‘salep yumrusu’ topladığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından 8 kişiden oluşan özel ekip kuruldu. Arazide günlerce devriye atan ekipler, yağmurlu günde oluşan lastik izlerini takibe aldı, bir minibüse ulaştı. Aracın yakınlarında toplanmış salep yumrularına rastlandı. Araçtaki kişilerin kimlikleri alınarak cezai işlem uygulanırken, 2 kişi ise yaya olarak kaçtı. Ekipler, bölgede çok fazla kişinin salep yumrusu topladığı bilgisini dikkate alarak, kaçanların salep toplayan diğer kişilerin yanına gideceği ihtimaliyle jandarma ekiplerinden de destek isteyerek takip başlattı. Kaçtıktan sonra başka bir araca binen 2 kişinin, arazide salep yumrusu toplayan kişilerle buluştuğunu tespit edildi. Yapılan baskın sonrası araçta yapılan kontrolde salep yumrusu toplandığı belirlendi. Toplamda 46 kilo salep yumrusunun ele geçirildiği operasyon sonrası 10 kişiye ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 3 milyon 871 bin lira para cezası kesildi. Salep yumrularının ise tekrar ekiminin yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin, salep yumrularını toplama, ekipleri görüp kaçma ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

‘TUNCELİ’NİN DOĞASINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ’

Operasyon sonrası açıklama yapan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentin ekosisteminin zenginliğini korumak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, şunları söyledi:

“Tunceli, bırakın Türkiye'yi, dünyanın en güzel ve en zengin florasına sahip olan illerinden bir tanesi. Yapılan bilimsel tespitlere göre yaklaşık 264 endemik bitkimiz var ve bunların hepsini birer evladımız gibi korumaya gayret ediyoruz ki şehrimiz de bunu çok önemsiyor. Şehrimizin çevre bilinci oldukça yüksek. Tabii yerel hassasiyetlere dikkat eden Valiliğimiz bu konuların üzerinde titizlikle duruyor. Doğa Koruma ve Jandarma, HAYDİ birimlerimiz çok büyük bir hassasiyetle çalışmalar yürütüyor. Son günlerde yaşanan bir olay var. 112’ye düşen ihbarla olaya start veriliyor. Hem Doğa Koruma yetkililerimiz hem jandarma timlerimiz salep kaçakçılığı yapmak üzere Mazgirt bölgesinde bulunan insanlara operasyon düzenleniyor. Bunlara yaklaşık 4 milyon lira doğal yaşamı tahripten dolayı ceza yazıldı. Ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden doğan idari para cezası yetkimizi kullanarak esaslı bir cezayı kestik. Biz Tunceli'yi Tunceli'nin florasını, faunasını, yaban hayatını çok önemsiyoruz ve bu art niyetli insanları da buradan uyarmak istiyorum. Tunceli'ye zarar vermeyin. Biz Tunceli'yi korumak için vatandaşımızla, buradaki yetkililerimizle, görevli personelimizle beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.”