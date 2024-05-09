Ve Fahri Trafik Müfettişliği'ne neşter atıldı! Artık her seferinde ceza yazamayacaklar...

Yeni Fahri Trafik Müfettişliği düzenlemesine göre müfettişliğe seçilenler belirli bir eğitim programına tabi tutulacak ve eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek. Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. 70 yaşından büyükler müfettiş olamayacak. Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirme amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantılara katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar asıya alınacak.

TOPLANTIYA 2 KEZ KATILMAYANIN GÖREVİ SONLANDIRILACAK

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste katılmayan müfettişlerin görevleri sonlandırılabilecek.

Kişisel verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENLERİ

Bakanlığın açıklamasına göre değişikliğin temel amacı, Fahri Trafik Müfettişliği sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi. 70 yaş sınırı ile müfettişlerin daha dinamik ve aktif olması, eğitim programları ile bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uzaktan eğitim seçeneği ile daha geniş kitlelere ulaşılması, toplantılara katılım zorunluluğu ile disiplinin sağlanması, sınırlı ceza yazma yetkisi ile keyfi uygulamaların önlenmesi, bir yıl içinde ceza kesmeyenlerin görevlerinin sonlandırılması ile sistem daha sorumlu hale getirilmesi ve kişisel bilgilerin gizliliğin korunması amaçlanmakta.

DEĞŞİKLİĞİN ETKİLERİ

Bu değişikliklerin Fahri Trafik Müfettişliği sistemi üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Uzmanlara göre, yeni sistem, daha donanımlı ve disiplinli müfettişlerin göreve gelmesine, trafik kural ihlallerine karşı daha caydırıcı bir mekanizmanın oluşmasına ve trafik güvenliğinin artmasına katkı da bulunacak.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ OLMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenler, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ve Fahri Trafik Müfettişliği ile ilgili kurumlardan, belirlenen eğitim programlarına katılarak ve gerekli şartları sağlayarak müfettişlik başvurusunda bulunabiliyor.

Kaynak: Karar