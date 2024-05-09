- Asayiş

Tur otobüsü 70 yaşındaki turisti unutup gitti: Polonyalı yaşlı kadın bulunamıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin bacasız fabrikası turizmde yaşanan kötü olaylar yine eksi puan yazdırmaya devam ediyor. 70 yaşındaki Polonyalı turist tur otobüsü ve tur rehberi tarafından unutulunca kayıplara karıştı. şu ana kadar hiç bir sonuç alınamayan arama çalışmaları devam ediyor.

Tur otobüsü 70 yaşındaki turisti unutup gitti: Polonyalı yaşlı kadın bulunamıyor mask
Tur otobüsü 70 yaşındaki turisti unutup gitti: Polonyalı yaşlı kadın bulunamıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli’ye turistik amaçla gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından bugün öğle saatlerinde kentten ayrılarak gezinin sonraki durağı olan Burdur’daki Salda Gölüne gitti. Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 70 yaşındaki Polonyalı bir kadın turistin eksik olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Turisti Pamukkale'de bırakıp kafileyi Salda'ya getirdiler: 70 yaşındaki Polonyalı bulunamıyor!
Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda, Polonyalı kadına ait bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından komando birliği, Pamukkale ören yerinden ayrıldı. Yolunu kaybedince kafileden farklı bir yöne gitmiş olabileceği değerlendirilen yaşlı turistin bulunması için ören yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları jandarma tarafından incelemeye alındı. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar devam ederken, onu Denizli’de unutup giden kafileden ise geri dönmelerinin istendiği ifade edildi.

# Bir, Yer, Gelen, etti, ifade, devam, Jandarma, Burdur

09 May 2024 - 10:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Gurbetçi tatilci denizde boğuldu mask
Gurbetçi tatilci denizde boğuldu
Korkutan yangın! Depo alev alev yandı mask
Korkutan yangın! Depo alev alev yandı
Sokak ortasında alacak yüzünden birbirine girdiler mask
Sokak ortasında alacak yüzünden birbirine girdiler
Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı mask
Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı
Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı mask
Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı
Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi mask
Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber