Alanya'da esnafın isyanı: 'Bu iş böyle nasıl gidecek'

Alanya'da esnaftan Başkan Özçelik'e adaletsizliğe müdahale çağrısı geldi. İskeleye yanaşan yolcu gemilerinin hazırlanan otobüslerle belirli mağazalara çarşıyı gezmelerine bile fırsat vermeden götürüldüğünü dile getiren esnaflar, 'Bu adaletsizliğe artık bir dur deyin' çağrısında bulundu.
Bu sabah saatlerinde iskeleye yanaşan yolcu gemisinden yolcular iner inmez hemen hazır bekleyen otobüsler ve safari araçlarına bindirilerek götürüldüğü görüldü.
Turistlerin serbest bırakılmayıp anlaşmalı firmalara taşındığını iddia eden esnaf buna acil çözüm bulunmazsa çarşı esnafının büyük zararlar görebileceğini söyledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.