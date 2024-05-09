- Ekonomi

Alanya'da esnafın isyanı: 'Bu iş böyle nasıl gidecek'

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Alanya esnafından Başkan Özçelik'e adalet konusunda çağrılar gelmeye devam ediyor.

Alanya'da esnafın isyanı: 'Bu iş böyle nasıl gidecek'
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Alanya'da esnaftan Başkan Özçelik'e adaletsizliğe müdahale çağrısı geldi. İskeleye yanaşan yolcu gemilerinin hazırlanan otobüslerle belirli mağazalara çarşıyı gezmelerine bile fırsat vermeden götürüldüğünü dile getiren esnaflar, 'Bu adaletsizliğe artık bir dur deyin' çağrısında bulundu.

Alanya'da esnafın isyanı: 'Bu iş böyle nasıl gidecek'

Bu sabah saatlerinde iskeleye yanaşan yolcu gemisinden yolcular iner inmez hemen hazır bekleyen otobüsler ve safari araçlarına bindirilerek götürüldüğü görüldü.

Turistlerin serbest bırakılmayıp anlaşmalı firmalara taşındığını iddia eden esnaf buna acil çözüm bulunmazsa çarşı esnafının büyük zararlar görebileceğini söyledi.

# Bir, acil, Özçelik, başkan, Alanya

09 May 2024 - 09:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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