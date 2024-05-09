Elektrik ve gaza yeni ayar: Artık o grup daha fazla ödeyecek...

Milyonlarca elektrik ve doğal gaz abonesi ilgilendiren önemli bir gelime yaşandı.Bloomberg haber ajansından Fırat Kozok'un haberine göre hükümet elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni bir sisteme geçilmesi için çalışma başlatırken yeni sistemin detayları ortaya çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden elde edilen bilgilere göre düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçlayan bir politika uygulamayı planlayan hükümet gelir veya tüketim arttıkça elektrik ve doğal gaz tarifelerininde kademeli olarak artacağı bir sistem üzerinde çalışıyor.
Geçtiğimiz sene AK Parti hükümeti hayata geçirmek istediği sisteme benzer olarak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 20 milyon haneye ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz olarak sağlamıştı. Merkez Bankası tahminlerine göre ücretsiz doğal gaz desteğinin sona ermesi ile bu durum aylık enflasyona yüzde 0,7 puan oranında bir iyileşme sağlayabilir.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.