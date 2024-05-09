Ünlü firmanın ürünleri marketten toplatılıyor: Meğer yavaş yavaş öldürüyormuş!

Dünya genelinde zincir marketlerin raflarını süsleyen bir ürün daha zararlı bakteri tespit edilmesi nedeniyle tüm marketlerden toplatılıyor.

Alınan bilgiye göre Dünyaca ünlü Tillman's Convenience ait tavuk şinitzel ürününde listeriya bakterisi tespit edildi. Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada son kullanma tarihi 23 Mayıs 2024 ve parti numarası 37944658 olan ürünler insan sağlığı için zararlı olan listeriya bakterisi belirlendiği ve ürünün derhal satıştan kaldırıldığı açıklandı.

Listeriya bakterisinin insanlarda kusma ve ishalin yanı sıra grip benzeri semptomlara yol açabileceği belirtilirken söz konusu ürünü satın alan müşterilerin ürünleri satış noktalarına iade etmesi ve kesinlikle tüketmemesi istendi.

Şirketten listeriya bakteri tespit edilen ürünün detaylarına ilişkin şu bilgiler verildi;

Son kullanma tarihi: 23 Mayıs 2024

Parti numarası: 37944658

EAN: 4337256240260

LİSTERİYA BAKTERİSİ NEDİR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELEDİR?

Listeriya, Listeria monocytogenes adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Genellikle kontamine (kirletilmiş) gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşır. Bu bakteri, özellikle hamile kadınlar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve bebekler için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bazıları hafif semptomlar yaşarken, diğerleri hayatı tehdit eden komplikasyonlarla karşılaşabilir. Listeriozun belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, titreme, bulantı ve ishal yer alabilir. Hamile kadınlar, enfekte olursa erken doğum, düşük veya enfekte bebek doğurma riski altındadır. Bu nedenle, yüksek risk grubundaki kişilerin, özellikle pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, çiğ et ve deniz ürünleri gibi potansiyel olarak kontamine olabilecek gıdalardan kaçınmaları önerilir.

Kaynak: Kamu Son Haber